Andy Warhol, artista plástico, dijo que la fama de Pelé duraría 15 siglos

Desde el pasado jueves ha salido a luz momentos icónicos del exdeportista que marcó hito la historia de este de deporte.

En 2019 Pelé recordó una entrevista en la que habló acerca de su relación con Andy Warhol, Artista plástico, quien realizó una serigrafía titulada ‘Pelé’ que fue vendida por US$855.000 en un subasta en Christie’s en Nueva York.

“Había un juego de Cosmos y luego la gente siempre cenaba. Después del juego, Lucas Mendes, el periodista, estaba conmigo y hablaron sobre una pequeña cena (en un club nocturno). Tener gente famosa junto con un jugador de fútbol. Luego me presentaron. ‘Este aquí es Andy Warhol, tu fan’. No entendí mucho de eso y le pregunté a Lucas: ‘¿Quién es Warhol?, ¿Qué hace?. Me dijeron: ‘Pelé, el tipo más conocido aquí en Estados Unidos que el presidente Nixon’, contó Pelé en su momento.