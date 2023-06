Jorge Alfaro sube a Grandes Ligas o se vuelve agente libre

Llegó la hora de tomar una decisión. No hay reversa. El pelotero colombiano Jorge Alfaro sacudió su panorama actual y se salió de su contrato al ejercer su opción de jugador. Por lo tanto, los Medias Rojas tendrán la responsabilidad de subirlo en 48 horas a las Grandes Ligas o lo perderán en la agencia libre de la competencia.

El periodo de espera y paciencia parece haberse acabado en la mente del receptor sincelejano, que no está agotando esfuerzos para conseguir una oportunidad en Las Mayores. Alfaro tomó una decisión arriesgada que pone en juego su futuro en la organización, pero que podría darle el boleto en la mejor liga del mundo con cualquier otra novena.

Los Medias Rojas han cerrado la posición de cátcher con el accionar de los estadounidenses Reese McGuire y Connor Wong, de tal forma que no les fue difícil tomar la postura de mantener al colombiano —sin importarles el tiempo— en la sucursal Worcester de Triple A de los Red Sox.

Alfaro ha realizado su trabajo de forma extraordinaria no solo en el pasado Spring Training —en donde estuvo solo unos días por su participación en el Clásico Mundial—, sino también en la presente edición de la Triple A. Allí ha registrado un total de seis cuadrangulares y 30 carreras impulsadas, juntando un promedio de bateo de .320 en 43 compromisos. Lo que nos dice que no es su rendimiento el que lo aleja de las principales, sino que no hay alguna mínima intención de utilizarlo en un futuro cercano por parte de su organización.

El escritor de la franquicia de Boston, Chris Cotillo, destacó que dentro del contrato del sincelejano había una clausula en donde tenía la opción de salirse de su acuerdo hasta después del 1 de junio (este miércoles). Por lo que nunca dudó en tomar esa oportunidad.

Siendo así las cosas, Jorge Alfaro estaría próximo a cambiar de equipo y será cuestión de horas para saber si dentro de pocos días podríamos verlo tomando turnos al bate en cualquier otra organización de las Grandes Ligas. Otro de los nuestros está por caer en la MLB.