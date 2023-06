Millonarios, por una victoria en Brasil que lo clasifique en la Sudamericana

Millonarios intentará imponerse este martes, a las 7 p.m., en Brasil al América Mineiro para acercarse a la clasificación a los octavos de final en la Copa Sudamericana, mientras que el conjunto brasileño necesita ganar y esperar un milagro en los encuentros futuros para continuar vivo en el torneo.



Con apenas un triunfo en la fase de grupos de la Sudamericana, los brasileños suman 4 enteros y se ubican en la tercera posición del grupo F, que Millonarios lidera con 10 puntos.



El Defensa y Justicia argentino, por su parte, acumula 9 y ocupa la segunda plaza, mientras que el Peñarol uruguayo sigue en cuarto lugar, sin victoria alguna.



El ‘Coelho’ de Belo Horizonte ha demostrado algo de vigor en los últimos encuentros tras vencer por 2-0 al Corinthians en el Campeonato Brasileño y eliminar al Internacional en la Copa do Brasil, en un partido que casi pierde de remontada pero terminó ganando en los penaltis para avanzar a los cuartos de final.



En la Liga, sin embargo, no le ha ido bien y no ha logrado alejarse de la zona de descenso donde se ubica en la décimo octava posición, con siete enteros.



Millonarios, en cambio, vive una buena racha, sin perder en once encuentros, saliendo victorioso en los últimos cuatro y se mantiene como líder en los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana, con 10 puntos en el grupo B.



Para avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, el América, además de vencer a los ‘Embajadores’, tendrá que superar luego al Defensa y Justicia y esperar una derrota de los argentinos frente al Peñarol.