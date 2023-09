Borja tuvo un fuerte cruce con Tomás Marchiori, arquero de Atlético Tucumán

“Merecieron ganar y ya está, anda a festejar con los tuyos y no cargues a los jugadores nuestros. Son situaciones que me parece que hay que aprender. Cuando el ego sobrepasa la humildad tienes problemas, no solamente en el fútbol, sino en la vida”, apuntó el orientador.

Miguel Ángel Borja, que recibió una tarjeta amarilla por parte del árbitro del compromiso, no se ha referido todavía a esta situación que vivió luego de que terminara el encuentro, en el que su equipo sumó una nueva victoria como local.