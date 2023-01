Miguel Ángel “Supermán” López se llevó la Vuelta a San Juan

El colombiano Miguel Ángel "Supermán" López se proclamó vencedor de la 39 edición de la Vuelta a San Juan una vez finalizada la séptima y última etapa con salida y llegada en la capital sanjuanina, con un recorrido de 112 kms, en la que repitió victoria al esprint el australiano Sam Welsford (DSM).



En un final emocionante con una escapada de Remco Evenepoel y Simmons a falta de 14 km de meta que llegó a comprometer la general, se produjo el esperado esprint, donde de nuevo apareció portentoso Welsford (Subiaco, 27 años), especialista en pista con plata y bronce olímpicas en velódromo y 4 veces campeón del Mundo por equipos, para imponerse por delante del neerlandés Fabio Jakobsen y del italiano Giacomo Nizzolo.



El último zarpazo del maillot arcoíris Remco Evenepoel asustó a Miguel Ángel López y los hombres del podio, pero la reacción de Filippo Ganna solucionó el problema. El colombiano del Medellín se hizo con la victoria final en la 39 edición de la Vuelta a San Juan. Subió a la cima del podio acompañado del Ganna (Ineos) y de otro colombiano, le campeón nacional Sergio Higuita (Bora Hansgrohe).



LA REIVINDICACIÓN DE LÓPEZ



El ciclista colombiano ha dado un golpe de autoridad en San Juan en tiempos complicados. "Supermán" ha vivido episodios convulsos en los dos últimos años. En 2021 Movistar le rescindió el contrato después de su "Yo me bajo aquí" en la 20ª etapa de la Vuelta, y recientemente lo expulsó del equipo Astana al hacer público que conocía nuevas informaciones acerca de la posible vinculación del corredor con el doctor Marcos Maynar, investigado por dirigir sobre una red de dopaje en el deporte.



Sin equipo, señalado y con el convencimiento de estar viviendo una injusticia, López encontró acomodo en su país, ya que le acogió en sus filas el Medellín, donde milita el español Óscar Sevilla. El presente y el futuro de López quedaron en tinieblas, fuera del World Tour y clamando venganza.



López se agarró a la Vuelta a San Juan para demostrar que a sus 28 años y un brillante palmarés que incluye sendos podios en Giro y Vuelta, tiene nivel de sobra para volver de inmediato al World Tour. A la primera ocasión de demostrarlo logró el objetivo.



"Yo no me rindo y voy a luchar contra las injusticias", señaló el pasado miércoles al comparar su caso con el de su compatriota Nairo Quintana.



EVENEPOEL Y BERNAL DIERON LA DE ARENA



López (Pesca, 28 años) mandó un mensaje a los equipos del World Tour con una victoria que cimentó con su exhibición en el Alto Colorado, donde destrozó a todos sus rivales. Con 24 victorias en su palmarés, que incluyen 3 etapas de la Vuelta y 1 en el Tour, "Supermán" busca en el Medellín un impulso para volver a la máxima categoría del ciclismo.



El ganador de la ronda argentina ganó el pulso al campeón del Mundo Remco Evenepoel y al colombiano Egan Bernal, quien levantó expectativas, pero hubo de retirarse lesionado en la sexta etapa. El de Pesca preparó la Vuelta a conciencia porque se jugaba algo más que una victoria, y cumplió el pronóstico que le daban como le favorito real.



Evenepoel atacó en El Colorado sin ningún tipo de efecto, y en la última etapa, fiel a su carácter ofensivo, pero el maillot arcoíris no fue ni la sombra del corredor que ganó la Vuelta o el Mundial. La primera prueba del año tan solo le sirvió para cumplir con los primeros entrenamientos.



Tampoco sorprendió Egan Bernal. Un año después de su grave accidente, el cundinamarqués aún está en proceso de recuperación. En El Colorado estuvo delante, fue cuarto, pero la sorpresa llegó en la sexta etapa con una retirada debida a "molestias en la rodilla".



GAVIRIA VOLVIÓ Y RICHEZE DIJO ADIÓS



La Vuelta a San Juan vivió el regreso a la senda del triunfo del esprinter colombiano del Movistar Fernando Gaviria, vencedor de la cuarta etapa y siempre disputando la llegada a los mejores velocistas. Un golpe moral para el corredor de La Ceja, quien dio a la escuadra española el primer triunfo del año.



También dejó esta carrera la despedida de un ya legendario ciclista argentino, Maximiliano Richeze, quien con la camiseta de la selección nacional recibió el homenaje del pelotón y del público sanjuanino. "El Atómico" fue uno de los mejores lanzadores del pelotón, y dijo adiós a los 39 años.



Miguel Ángel López sucedió en el palmarés a Remco Evenepoel, ganador en 2020. Un año antes, en 2019, se impuso su compatriota Winner Anacona.