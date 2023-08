“Ni se atrevan a tocar a mis hijos, no saben quién soy”: Michael Ortega

“Mis hijos están bien en Colombia, aunque le puedo decir a esa gente que amenaza que ni se atrevan a tocarlos. No saben quién soy yo ni con qué personas ando yo allá. Tengo muchas amistades que están conmigo y ahí estamos, pa’ lo que quieran, pa’ lo que necesiten... Lo hago público porque eso es de mucho cuidado, son cosas que no están bien”, agregó el mediocampista.

Ortega no especificó la procedencia de las amenazas, no lo tiene claro. “Es gente que escribe en portugués de todas las cosas. Esperemos que esto no llegue a mayores porque tengo gente en Colombia que me cuida mucho, de corazón”, puntualizó el futbolista sobre el tema.