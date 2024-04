Mets 16, Bravos 4: primera victoria de José Quintana

La tercera fue la vencida. Después de una derrota y un juego sin decisión, José Quintana conquistó su primera victoria en la temporada 2024 de las Grandes Ligas. El lanzador colombiano se acreditó el triunfo de los Mets de Nueva York sobre los Bravos de Atlanta, por pizarra de 16-4, este jueves en el Truist Park.

Lea: Dani Alves devuelve los 150.000 euros que le había prestado padre de Neymar

Lea: ¿Cuánto ganan los jugadores que son convocados a la selección Colombia?

Quintana permaneció en el montículo durante cinco episodios y un tercio. Toleró cinco hits y solo tres carreras. Concedió dos bases por bolas y propinó cuatro ponches. Sin duda un buen trabajo desde la lomita en una tarde en la que contó con un efectivo respaldo ofensivo de sus compañeros.

El juego se realizó ante 34.352 espectadores en las tribunas del estadio de los Bravos, y el pitcher bolivarense empleó 100 lanzamientos, de los cuales 60 fueron por la zona de strike. Su efectividad quedó en 3.45.

De interés: Roger Martínez anotó gol en la victoria de Racing

Le sugerimos: Se registra la peor asistencia en la Copa Sudamericana: solo 760 espectadores

Los Mets, que se ubican en la tercera posición del standing de la División Este de la Liga Nacional, a dos juegos y medio de los Bravos, ganaron la serie de tres juegos en Atlanta (2-1). Se impusieron 8-7 el lunes y cayeron 6-5 el martes.

“Es enorme para nosotros. Tenemos mucha confianza y podemos mantenerla. Ahora mismo estamos en buen estado. Vamos a seguir jugando duro cada partido y a volver a Nueva York para seguir ganando series. Creo que eso es lo más importante. Hemos jugado muy bien esta serie. Es increíble, especialmente contra este equipo”, expresó José Quintana en el clubhouse, en diálogo con Nueva York Sports (SNY) .

"Huge for us, a lot of confidence"



Jose Quintana on the Mets' series win over the Braves: pic.twitter.com/PF7GeKRbB8