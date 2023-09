Lionel Messi no pudo ocultar su rabia y le reclamó a Wilmar Roldán

Terminado el partido, el capitán argentino salió del banquillo de suplentes, y se trasladó hasta la mitad de la cancha, donde se encontraba el árbitro central de la noche, Wilmar Roldán.

Ante el encuentro, las cámaras del lugar notaron el rostro del jugador del Inter Miami, quien evidenciaba molestia, y que al parecer le reclamaba algo al juez colombiano.

Luego de esta acción de Messi, se generaron varios comentarios de expertos del fútbol como José Borda, ex árbitro y analista.

“Aunque la terna colombiana encabezada por Wilmar Roldán no tuvo que ver en el resultado del juego de Eliminatorias Argentina vs Ecuador e hicieron bien su trabajo, al finalizar el juego Messi no se guardó nada y les reclamó airadamente ¿Roldán informará a la FIFA?” dijo Borda.