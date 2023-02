Messi, Benzema, Mbappé y Haaland en el once ideal de la Fifa 2022

El argentino Lionel Messi, los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland figuran en el once ideal de la Fifa 2022, desvelado este lunes en la gala The Best en París.



En una alineación muy ofensiva, esos cuatro delanteros, tres de los cuales optan al premio al mejor jugador, comparten once con jugadores como el brasileño Casemiro, el croata Luka Modric o el marroquí Achraf Hakimi.



El portero elegido ha sido el belga del Real Madrid Thibaut Courtois, que no ganó el premio al mejor meta, que recayó en el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez.



En la defensa, junto a Hakimi, solo un central, el neerlandés del Liverpool Virgil van Dijk, y el portugués del Bayern de Múnich Joao Cancelo.



Completa el once el belga del Manchester City Kevin de Bruyne.