Melany Bolaños es la reina de los 100 metros en Sudamérica

La nueva reina de los 100 metros planos, Melany Bolaño, será premiada esta tarde en la capital del país y volverá a competir en la prueba de relevos este mismo viernes.

“Fue una carrera muy fuerte, pero me sentí super gracias a Dios. Venía desde inicio de año entrenando y mentalizándome para este evento. Se pudo dar”, le mencionó la barranquillera al periodista Leonard Gutiérrez apenas terminó su carrera.

“La bandera de Colombia representa un honor muy grande, no todos podemos llegar hasta estos lugares. Gracias a Dios he venido demostrando que mi talento es insuperable y aquí estoy. Quiero darle las gracias a mi entrenador por hacer esto posible. Su empeño y dedicación me han ayudado a ser la mejor”, agregó Melany.