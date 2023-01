Mbappé pide “respeto” para Zidane en Francia

El delantero internacional del París Saint-Germain Kylian Mbappé reaccionó este domingo a las despectivas declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, contra Zinedine Zidane, y afirma que éste “es Francia”.



“Zidane es Francia. No se le falta el respeto así a la leyenda”, escribió Mbappé en su cuenta de Twitter.



En una entrevista con RMC, Graët dijo: “¿Zidane en Brasil? Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club...”, agregó.



“¿Si Zidane intentara ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección”, continuó.