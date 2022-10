“Un Mundial sin Colombia no es lo mismo”: Mario Alberto Yepes

Para Néstor Lorenzo, Yepes solo tuvo buenas palabras, pues considera que él “es una buena persona, muy trabajadora. Conoce el medio y ojalá las cosas le salgan bien no solo para hacer unas buenas Eliminatorias sino para conseguir un título, porque hasta ahora seguimos con solo uno a nivel de selección mayor. Hay que generarle un buen ambiente para que las cosas se hagan bien”.

Sobre la dirección de la FCF, el periodista le sugirió que “el fútbol es de los futbolistas y la dirigencia aún no lo ha entendido”, algo con lo que Mario Alberto se mostró de acuerdo.

“Me di cuenta de que todavía no lo han entendido. Y que hay gente que sigue creyendo en lo que hacen al haber periodistas y personas alcahuetas. No dejan hacer y no hacen tampoco. Ese es el gran problema que tenemos y necesitamos un cambio en ese aspecto”, dijo.