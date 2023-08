La mella Pérez casi da la sorpresa ante Schmiedlova en el Barranquilla Open

Pérez alcanzó a estar ganando el segundo episodio 5-4, con el décimo game 30-15 a su favor. Es decir que estuvo a dos bolas de cantar victoria y dejar por fuera a una de las favoritas a imponerse en el campeonato.

“La verdad estaba bastante nerviosa porque tenía como siete meses sin jugar sencillos. Pero lo di todo en la cancha, lo que tenía y lo que no tenía. Prácticamente tuve punto para partido, no sé, no estoy segura (en realidad no llegó a tener match point). Pero bueno… la gente y mi ambiente me ayudaron a jugar un gran tenis. Me voy con sabor amargo, pero contenta. Voy creciendo. Tengo que seguir entrenando y seguir creciendo”, dijo Pérez con una resignación motivada.