¿Qué pasa con los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027?

“Otros periodistas también me han llamado para hablar del tema, pero les he manifestado la misma inquietud. Creo que mal haría yo en ponerme a dar declaraciones de un cargo que todavía no tengo”, agregó.

Bossa, abogado de profesión, no ha tenido claridad en las fechas de formalización de su ‘nuevo cargo’, pues aunque depende de la escogencia de toda una junta directiva, tampoco se le ha especificado cuándo y cómo podrán iniciar sus labores.

“No se me han acercado con alguna fecha de oficialización. La información que tengo hasta este momento es que se piensa armar un comité directivo este mes. Ese es el procedimiento que establecen los estatutos”, expresó el legista.

Finalmente, Bossa destacó que tiene muchos planes en mente para los Juegos Panamerianos 2027. No obstante, espera que se reconfirme formalmente el nombramiento para llevar a cabo cada una de sus propuestas.