“Ser campeona sudamericana significa demasiado para mí”, Herazo

Con una sonrisa de oreja a oreja durante toda la rueda de prensa, la tenista atlanticense María Fernanda Herazo confirmó, este martes, su presencia en el Barrranquilla Open W60 que se disputará del 30 de octubre hasta el 6 de noviembre, en el Parque de Raquetas de la ciudad.

La barranquillera, que viene de adjudicarse dos oros en los recientes Juegos Sudamericanos que se realizaron en Paraguay afirmó que es una alegría inmensa ver como se albergan eventos de esta magnitud en su tierra.

“Me siento muy contenta por jugar este torneo que se realizará en nuestra hermosa Barranquilla. Esto muestra que tenemos los escenarios para albergar eventos de talla mundial. Para mí, es un orgullo poder representar a la ciudad. Espero darla toda como lo he venido haciendo”, declaró.

Sobre el Barranquilla Open W60, Herazo solo se desbordó en elogios por lo que representa su presencia en la ciudad y por la calidad de las deportistas que dirán presente en el mismo.

“Es una competencia de alto prestigio, vienen muchas de las mejores jugadoras ranqueadas a nivel WTA. Muchas de ellas juegan Gram Slams y se posicionan dentro de las 100 mejores del mundo. Habrá un nivel muy bueno para que los barranquilleros puedan acercase a disfrutar del evento y conocer un poco más de este deporte”, destacó.

La barranquillera que barrió con todas las medallas del tenis femenino en los Juegos Suramericanos de Paraguay, también se mostró muy satisfecha por obtener su cupo a los próximos Panamericanos que tendrán lugar en Chile.

“Ha sido el resultado de muchos esfuerzos y entrenamientos. Ser campeona sudamericana significa demasiado para mí y es la ventaja de tener ese pase directo a los Juegos Panamericanos que se realizarán el próximo año en Santiago de Chile”, expresó.

María Fernanda Herazo ya ha empezado su preparación para la competencia y no descartó la posibilidad de jugar un par de torneo más en los últimos días del presente año.

“Me siento tranquila para afrontar la competencia por el nivel que he venido mostrando. Voy a jugar cada punto e iré paso a paso. Lo más importante será sentirse bien dentro de la cancha. Mi temporada acaba el 2 de diciembre, por lo tanto jugaré un par de torneo más. Estoy esperando el cierre de las listas en Chile, Argentina y Uruguay. De no darse, presentaré en República Dominicana. No tengo un calendario confirmado, pero espero anunciarlo pronto”, finalizó.