‘Mafe’ Herazo supo defender la casa

“Muy contenta por la victoria de hoy (ayer), es una alegría ganar en Barranquilla ante mi gente y con mi familia ahí apoyándome. Sabía que este partido no sería para nada fácil, estaba frente a una contrincante muy buena. Tenía un gran revés. Entré muy enfocada y, como lo declaré desde hace varias semanas, me he disfrutado todo el tiempo que estoy en la cancha. Lo más importante es soltarme y hacer mi juego”, expresó sobre la victoria.

La raqueta barranquillera destacó que aunque tuvo una diferencia holgada en el primer episodio, el talento de la mexicana Fernández pudo salir a flote en el segundo sets poniendo en duda la victoria en su primer juego del Barranquilla Open.

“En el segundo set ella apretó bastante y tuvo un rendimiento importante. Se fue por arriba en el marcador en varias ocasiones. No obstante, sabía que las pelotas que había fallado siempre eran buscándola y yendo al frente. Me dejó muy tranquila esa sensación de que aun cuando las cosas no se dieron como quise, siempre me recuperé y lo seguí intentando. Eso me mantuvo muy sólida y tranquila para que la victoria se diera gracias a Dios”, sentenció.