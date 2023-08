¡Mafe Herazo manda en su casa!

Con el aliento del público local, que se acercó en buen número a las graderías del estadio de tenis, Herazo se mostró muy sólida y segura en su juego, más allá de algún titubeo en algunos momentos en el remate del duelo.

“¡El público estuvo increíble! Me siento en casa. Barranquilla es todo para mí. Lo disfruté al máximo. Espero seguir contando con ese apoyo”, expresó Herazo con gratitud.

“Es apenas normal la tensión, la ansiedad y los nervios del momento, pero el que no sienta eso en la cancha es porque no le apasiona este deporte. Yo me siento muy viva cuando juego tenis. Estoy contenta con el resultado de hoy, espero seguir con un gran rendimiento”, añadió.