Manchester United no puede ante Newcastle y cede terreno en la Premier

Tras las victorias ante el Everton en la jornada pasada y contra el Omonia, a última hora, en la Liga Europa, el Manchester United volvió a las andadas y no pasó del empate sin goles ante el Newcastle que tuvo más cerca la victoria en Old Trafford que los reds.



No termina de encontrar su rumbo el cuadro de Erik Ten Hag que situó de titular a Cristiano Ronaldo y Casemiro. Novedad para el atacante luso que no jugaba de inicio desde el 13 de agosto.



El preparador neerlandés tuvo que lidiar con las bajas de hombres como Harry Maguire, Scott McTominay, Aaron Wan Bissaka, Brandon Williams o Danny Van de Beek pero tuvo una mejor puesta en escena que los visitantes.



Es el Newcastle un equipo al alza, con las ideas claras de la mano de Eddie Howe y con atrevimiento sea cual sea el adversario. Se sacudió el ímpetu local y después mostró sus cartas. Cada llegada al área de David De Gea tenía un peligro mayor al de los del United que avanzaban metros pero carecían de profundidad en los metros finales. Sobre todo, de pegada.



No estaba Cristiano para marcar diferencias, no lograba ver puerta, encontrar el gol que estuvo más cerca de los visitantes cuando en una falta lanzada por Kieran Tripier Joelinton tuvo el gol de cara. Dos remates de cabeza seguidos que se estrellaron en los palos, con De Gea a la expectativa. Se salvó el United que vio el peligro en cada ofensiva rival.



Le vino bien el intermedio al equipo de Ten Hag que estuvo otra vez contra las cuerdas tras la reanudación, con una ocasión de Callum Wilson que encaró a De Gea. Su tiro fue desviado, por poco, pegado al poste.



El United se quitó de encima el peligro y recuperó el control. Fueron los mejores momentos de Cristiano al que se le anuló un gol. Pero el ansia por marcar volvieron a jugar en su contra.



La salida al campo de Marcus Rashford, precisamente por el portugués, fue un plus para el Manchester. Con el atacante que salió desde el banquillo tuvo más cerca el gol. Suyas fueron las mejores ocasiones.



Eddie Howe aceleró con los cambios. Sacó a Matt Targett, a Joseph Willock y a Callum Wilson después de dar entrada a Ryan Fraser. La agitación tuvo un efecto contrario. El equipo se descolocó y no le ayudó la precipitación.



Fue ahí cuando tuvo el triunfo en la mano el Manchester United en las botas de Rashford al que le faltó tino. No pasó del empate el cuadro de Ten Hag que se quedó sin dos puntos en Old Trafford mientras su rival acentúa la apuesta por un lugar en Europa.