El otro ‘Lucho’ de la Selección que está volando en Europa

Difícil competirle el puesto en la selección Colombia a Luis Díaz.

El extremo guajiro, que ha encajado a las mil maravillas en la banda izquierda del Liverpool y ha protagonizado buenas actuaciones en el comienzo de su historia roja, es ficha puesta de Reinaldo Rueda en la formación titular del combinado patrio de cara a los trascendentales partidos de Eliminatoria al Mundial de Catar frente a Bolivia (jueves 24 de marzo, a las 6:30 p.m., en el Metropolitano) y Venezuela (martes 29 de marzo, a las 6:30 p.m., en Puerto Ordaz).

A su tocayo, Luis Sinisterra, que la está rompiendo también en Europa, en el Feyenoord de Holanda, parece que le toca esperar.

Suele jugar por el flanco izquierdo, el mismo por donde se mueve Díaz, pero no tiene problemas para acomodarse en otro sector.

“Puedo moverme en varias posiciones, acomodarme a las necesidades del profe, siempre estamos prestos a lo que él necesite”, asegura Sinisterra, aclarando que en su club no siempre avanza por la izquierda.

“Si miran mis encuentros, me muevo por toda la zona de ataque, en el club no tengo una posición fija. Me muevo por el centro para estar más cerca de la portería rival. Donde me digan, trataré de dar lo mejor de mí”, aseguró el caucano de solo 22 años de edad, que acumula tres goles en los últimos cuatro partidos del Feyenoord.

Con los dos ‘Luchos’, que atraviesan por un inspirado momento en sus escuadras europeas, Rueda posee un par de buenas opciones para presionar y atacar a Bolivia desde el pitazo inicial, una cuestión que Sinisterra considera fundamental en la misión imprescindible de vencer.