Sandoval sobre su llegada al Cali: “Quise hablar con Pinto, pero él se negó”

Pero su llegada al onceno vallecaucano no fue para nada fácil. Cuando ya tenía casi todo adelantado para su arribo, surgió un inconveniente bastante fuerte: Jorge Luis Pinto, entrenador del equipo en esos momentos, se oponía rotundamente a su contratación.

El estratega manifestó, en esos momentos que, “Si Sandoval entra por esa puerta, yo salgo de inmediato por la otra”. Eso parecía que haría que se cayera su contratación, sin embargo, esto no ocurrió.

Los directivos lo contrataron y hoy en día vive un buen presente. Y si bien no guarda ningún rencor con el orientador santandereano, el atlanticense explicó que siempre quiso hablar con él, pero que este se negó.

“Yo no había visto la entrevista, a mí me la manda mi mamá y a mi sorprendió porque yo ya estaba en Cali. No sé si él ya tenía conocimiento de eso o no. Yo respeto al profe por su trayectoria y lo que ha ganado, pero cuando vi la entrevista, llamé al miembro del comité y le dije que si el profe me podía dar unos minutos para hablar con él y si después de hablar él tomaba la decisión de no contar conmigo, yo lo aceptaría. Pero él se cerró, se negó a hablar conmigo y tomó la decisión de salir, yo me quedé y ahora solo pienso en aportar mi granito de arena en el Cali”, manifestó en conversación con el Diario AS.

“Mi mamá me mandó el video y me preguntó que, si lo había visto, ella me dijo que dejara todo en mano de Dios y que se hiciera su voluntad. Yo seguí esperando y en las horas de la tarde me dijeron que hiciera los exámenes médicos y en la noche firmábamos”, complementó.