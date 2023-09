Ejemplo de vida: Luis Fernando Montoya se graduó de la universidad

“Había un compañero del Once Caldas que manejaba el bus. Un día le dije ‘No te quedes manejando un bus toda la vida, estudia, prepárate’", inició diciendo Montoya.

“Una mañana, después de yo haber quedado así, como 16 años después, él llegó a visitarme y me dijo: ‘Profe, ¿ya estudió la licenciatura?’. ‘No me interesa’, le dije. Me respondió: ‘Profe, ¿usted se acuerda de lo que me dijo? Usted siempre ha sido un referente, yo voy a estudiar, por usted, por mi hijo, por mi esposa”, agregó en su anécdota.

El punto culminante de la carrera de Montoya llegó en 2004, cuando el Once Caldas sorprendió al mundo del fútbol al ganar la Copa Libertadores, el torneo de clubes más prestigioso de América del Sur.