Luis Enrique reveló que el mejor gol de su carrera se lo hizo a Colombia

Ese es el caso de Luis Enrique, director técnico de la selección de España, que es ahora un experto realizando transmisiones en Twitch todas las noches luego de terminar su jornada laboral con "La Roja".

Durante una de sus transmisiones, el estratega español confesó cuál había sido el mejor gol que marcó durante toda su carrera como jugador de fútbol. Lastimosamente para los colombianos, no es un recuerdo agradable, ya que precisamente, se lo hizo a los cafeteros en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

"No he sido de marcar muchos goles espectaculares. Me gustó mucho uno que le marqué a Colombia en las olimpiadas. Un gol muy chulo, que me dio un pase Kiko, la controlé con el pecho al borde del área y le hice una ‘vaselina’ al portero", dijo Luis Enrique.