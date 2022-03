Luis Díaz anotó gol para Liverpool en juego de la Liga Premier

El colombiano Luis Díaz demostró su valentía jugándose la vida ante Robert Sánchez en el primer gol del Liverpool en la victoria ante el Brighton & Hove Albion (0-2).



Díaz aprovechó un gran pase de Joel Matip a la espalda de la defensa para anticiparse a Sánchez y marcar con la cabeza, llevándose un terrible golpe del portero español, que pudo ser expulsado. El VAR revisó la acción, en la que Sánchez golpeó con el puño y la pierna a Díaz, pero determinó que no era motivo de roja.



El colombiano, del dolor, no pudo ni celebrar el tanto, que subió al marcador y permitió al Liverpool reponerse de un buen inicio de las 'Gaviotas' y coger una ventaja que no soltarían.



El Brighton, ya en la segunda parte, dispuso de una buena oportunidad para empatar el encuentro, con un disparo de Leandro Trossard desde dentro del área que mandó por encima del larguero, pero fue el Liverpool el que sentenció.



Naby Keita forzó, con un disparo, una mano muy clara de Yvess Bissouma dentro del área y el colegiado pitó penalti. Mohamed Salah, que se había topado una vez con el larguero, no falló. Disparo fuerte y al centro y engañó a Sánchez.



Tuvo oportunidades a la contra el equipo de Jürgen Klopp para aumentar la goleada, pero la más clara fue para el Brighton, con un disparo de Danny Welbeck que sacó de manera espectacular Alisson para mantener a cero la portería de su equipo.



Con este triunfo, el Liverpool continúa su caza del Manchester City en la Premier League y estrecha el cerco a tres puntos, con los mismos partidos disputados y un duelo directo por delante el próximo 10 de abril.



El Brighton, ya muy lejos de los puestos europeos, se queda décimo tercero, con 33 puntos.