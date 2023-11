Luis Díaz abre el camino del triunfo del Liverpool en Europa

Luis Díaz atendió a los medios en zona mixta, donde mostró su felicidad por el gol anotado.

“Últimamente me va muy bien de golpe de cabeza. Hemos ido mejorando en esa faceta. El gol de hoy (ayer) fue muy bonito, porque no llegaba y me tiro de cabeza para colocarla donde la coloqué. Fue un bonito tanto, me gustó bastante, y además ayudamos al equipo a lograr un bonito triunfo”, afirmó.

El guajiro resaltó el gran momento que vive el Liverpool, que solo suma una derrota en sus últimos diez compromisos.

“Cada vez nos vemos mejor. Estamos demostrado que estamos para grandes cosas y que este año será totalmente diferente al anterior. Tenemos un gran equipo, una familia que se está acoplando cada vez mejor. Ojalá se nos den los títulos”, expresó.

Por último, resaltó la felicidad por el momento que vive, tanto en los deportivo como en lo personal.

“Estoy feliz en donde estoy. Agradecido con Dios porque estoy con mi familia, haciendo lo que más me gusta”, concluyó.