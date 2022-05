“A Junior le cuesta de visita, pero está dejando buenas sensaciones”: Perea

R.

No lo sé. Creo que al final cuando estuvo Borja no estuvimos cerca del título, llegamos hasta semifinales. No creo que un jugador sea el que resuelva los problemas de un equipo como Junior. Teníamos buenos futbolistas, estábamos en pie de conseguir un equipo con todos los inconvenientes que salieron, pero en los momentos definitivos nos hicieron falta futbolistas claves. En la búsqueda del delantero, los números que presentaba Cristian Martínez eran los mejores que habían, con la ventaja de que él es colombiano, que no ocupaba cupo de extranjero y que adaptarse al clima no habría sido tan complejo, pero muchas veces los números no terminan de decirte la verdad. Desgraciadamente por él y por Junior no acertamos, porque hoy en día él sigue haciendo goles. Cuando vas en búsqueda de un jugador puedes conocer cómo juega, la cantidad de goles que tiene, pero no puedes garantizar la respuesta que tenga en un equipo.