“Lorenzo conoce a la Selección y al fútbol colombiano”: Rafael Santos Borré

Aunque la llegada del entrenador argentino Néstor Lorenzo al banco técnico de la selección Colombia causó algo de sorpresa en algunos sectores del país, la realidad es que a la mayoría de los jugadores les agradó esta noticia.

Ese es el caso del delantero barranquillero Rafael Santos Borré, quien en una rueda de prensa se refirió a la llegada del que supo ser asistente técnico de José Pékerman en ‘la Amarilla’ por varios años.

“Yo me baso en que es una buena decisión tener a un entrenador ya, porque eso es bueno para el tiempo de trabajo y para que se conozca con los jugadores y se pueda ir teniendo una idea de juego. Néstor conoce a la Selección. Ha vivido la Eliminatoria, sabe jugarlas. Conoce el fútbol colombiano, nos puede aportar mucho. Nosotros como jugadores tenemos que brindarle toda nuestra capacidad y condiciones para que pueda trabajar de la mejor manera”, manifestó el ariete.

“Lo que nos puede aportar es la mentalidad, la competitividad que tiene el fútbol argentino, los entrenadores argentinos, que por ahí puedan imprimir esa identidad al fútbol colombiano, a la Selección. Es algo positivo y será importante que nosotros como jugadores nos adaptemos rápidamente a esa idea con la que venga y por ahí luego tener esa mentalidad para salir a competir de buena forma”, agregó.

El atlanticense, que viene de ser campeón de la Europa League con el Eintracht, habló de lo que le puede aportar el argentino al combinado nacional.

“Va a tener la oportunidad de poder imprimir su idea, que se haya elegido con tiempo le va a servir a él porque va a poder trabajar con el grupo, imprimir lo que quiere en la parte táctica. Es un entrenador que no ha podido conocer a muchos de los jugadores, pero que conoce al fútbol colombiano, que sigue mucho nuestro fútbol. Del grupo que tenemos conoce a alguno de los chicos y nos va a permitir empezar a conocer su idea y poder imprimirla en la cancha”, manifestó el atacante.

Eso sí, para Borré la importancia del partido amistoso que tendrán el próximo domingo ante Arabia, a partir de las 12 del mediodía, hora colombiana, no cambia aunque ya se sepa quién será el nuevo estratega.

“La connotación del partido para mí en lo personal no cambia nada. Después de lo que sufrimos en la Eliminatoria, este es el primer paso para lo que queremos construir en el futuro. La motivación sigue siendo la misma, el enfoque debe estar en ese objetivo que tenemos todos. Este es el primer paso con una Selección que viene trabajando junta hace mucho tiempo. Sí es bueno que se haya decidido con tiempo el entrenador, pero para el partido próximo ante Arabia la connotación es la misma”, acotó el futbolista.

El delantero también se refirió a la llegada de Luis Amaranto Perea como uno de los asistentes de Lorenzo, algo que ve con buenos ojos.

“Que Amaranto esté con nosotros es algo positivo. Él va a sumarse a este amistoso y va a tener la posibilidad de estar con el grupo. Es positivo porque fue un buen jugador, como entrenador en Junior tuvo momentos buenos, tuvo una buena idea. Eso es lo más importante”, explicó el deportista.

Si bien sabe que en ‘la Tricolor’ hay muy buenos jugadores, piensa que la responsabilidad no puede caer en individualidades, sino en la parte grupal.

“Hemos ido madurando con el tiempo, con los años y he pasado por cosas que me ha servido mucho para llegar con experiencia en la Selección. La Bundesliga le sirve a uno mucho para madurar su parte futbolística, pero esto es un trabajo grupal, por ahí no le podemos cargar toda la responsabilidad a (Luis) Díaz, a James (Rodríguez), porque se necesita la parte grupal para poder triunfar. Que estemos solidos como grupo y Selección será lo más fundamental”, señaló Borré.

“Tenemos los jugadores, tenemos la calidad, tenemos un equipo sólido, fuerte y podemos mostrar lo que nosotros nos propongamos. Por ejemplo se puede hacer el juego que tenemos en el Frankfurt, que cuando presionamos somos agresivos, eso lo podemos hacer acá en la Selección con trabajo y una vez que eso se logra da muchos resultados. Con los jugadores que tenemos acá podemos poner en práctica muchas cosas más y ser un equipo versátil en el sentido que cuando este compacto sea sólido y cuando presione arriba también. Tenemos jugadores para jugar de cualquier modo que propongamos”, complementó.