Convocatoria Colombia sub-20: presente Jhon Vélez; vuelve Tomás Ángel

Jhon Vélez, mediocampista de Junior, fue citado para jugar tres amistosos con la selección Colombia sub-20 en España. Se perderá los partidos frente a Santa Fe, América de Cali y Unión Magdalena (18, 23 y 26 de marzo, respectivamente). El entrenador ‘Tricolor’, Héctor Cárdenas, llamó a 24 jugadores para medirse a Galés, Suecia y Murcia sub-21.

Entre las novedades se destacan los regresos de los delanteros Yáser Asprilla, del Watford, y Tomás Ángel, que integra las filas de Atlético Nacional. El nacido en Bajo Baudó no fue prestado por su club para el Sudamericano. El atacante ‘Verdolaga’ no participó en el torneo juvenil por decisión técnica, ocasionando polémica por su no citación.

El lunes 13 de marzo, empezarán los trabajos para los encuentros en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), de Bogotá. Los compromisos sirven como preparación de cara al Mundial de Indonesia (del 20 de mayo al 11 de junio de 2023).

El estadio Pinatar Arena Football Center, del municipio de San Pedro del Pinatar, será el terreno donde la escuadra ‘Amarilla’ jugará los tres amistosos. El 23 de marzo se enfrentará al cuadro galés, el 26 al combinado sueco y el 28 al club español.

Alexei Rojas, Cristian Santander, Juan José Mina, Kevin Mantilla, David Luna, Ricardo Caraballo, Juan David Fuentes e Isaac Zuleta no fueron citados por Cárdenas, y habían participado en el Sudamericano donde Colombia se quedó con el tercer lugar. El centrodelantero Jhon Jader Durán, del Aston Villa, no se encuentra convocado, y podría estar en la lista de Néstor Lorenzo para los partidos de la selección mayor ante Corea del Sur, el 24 de marzo, y Japón, el 28.