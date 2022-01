Scaloni no estará ante Chile y es duda para dirigir frente a Colombia

Malas noticias para la selección Argentina. El entrenador Lionel Scaloni dio positivo para la covid-19 y, aunque ya se encuentra ejerciendo sus labores, no ha dado negativo en ningún test, por lo que no viajará con el grupo de jugador a Chile, para afrontar el juego ante los australes, de este jueves, por la Eliminatoria Sudamericana.

“Tanto Aimar como yo, no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa por contacto estrecho. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, pero sigo dando positivo. Para entrar a Chile hace falta un negativo”, señaló el entrenador en rueda de prensa.

“Aclaro que yo me siento bien. Estoy curado, pero el PCR me sigue dando positivo. Ese es el problema. Estoy en condiciones para poder estar acá, lo que no puedo hacer es ingresar a Chile”, añadió.

Por otro lado, los jugadores Alexis Mac Allister, quien arrojó positivo para la covid, y Emiliano Buenía, por contacto estrecho con él, tampoco se desplazarán a suelo chileno para el compromiso de la Eliminatoria Sudamericana.

Argentina enfrentará a Chile este jueves, a partir de las 7:15 p.m., hora colombiana, por la jornada 15 de la Clasificatoria rumbo al Mundial de Catar 2022.