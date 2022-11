“Es difícil hacer entender a la gente que mañana sale el sol”: Scaloni

El seleccionador de Argentina Lionel Scaloni quiso restar relevancia a la expectación y la presión que se genera alrededor de un partido de fútbol, por eso tras marcar, la sensación fue de desahogo en el banquillo de ‘la Albiceleste’.



“Habría que tener un poco más de sentido común. Es un partido de fútbol. Las sensaciones de que te estás jugando algo más que un partido de fútbol no lo comparto. Tenemos que corregirlo, no lo comparto. porque cada vez que te tengas que jugar una clasificación, un partido. fue sensación de desahogo. Es difícil hacer entender a la gente que mañana sale el sol”, dijo Scaloni.



“Las sensaciones de alegría. Se acabó el partido y ya está. Mañana hay que volver a preparar el partido. La alegría dura muy poco. Hay que tener un equilibrio cuando se gana y se pierde”, insistió el técnico.



“El partido sabíamos que sería muy difícil porque nos lo planteó con un sistema distinto al que impone otras veces. No fue un partido de ninguno de los dos y cambiamos en la segunda parte con Guido Rodríguez metido entre los centrales, ganamos algunos duelos y el diez decidió el partido que es lo que suele hacer. Está en un grupo que le apoya, que sabe la importancia que tiene y es emocionante en todos los aspectos”, resumió Scaloni.



Sobre Messi añadió que “tiene que disfrutar del Mundial. Hasta los hinchas mejicanos disfrutan de él. Con la humildad que hay que tener. No hicimos nada aún. Un tropiezo como el del otro día nada puede empañar”, indicó el seleccionador de Argentina.