Linda Caicedo, entre las nominadas al premio Golden Girl 2023

Hay que recordar que la colombiana también está nominada al premio Puskás de la Fifa, y al Balón de Oro.

Para votar por Linda al mejor gol del año hay que ingresar a la web oficial de la Fifa (fifa.com), para luego buscar el botón de ‘Premio Puskás de la Fifa’.

Seguidamente iniciar sesión o crear el usuario de una cuenta nueva; después seleccionar tres goles favoritos entre los once candidatos. Para que el gol de Linda sea el de mayor puntuación debe ser el primer seleccionado. Después de enviar los votos, solo queda esperar el anuncio, que será durante la gala de los premios The Best.