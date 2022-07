Linda Caicedo, la joven maravilla de la selección Colombia

Una jugadora de 14 años hizo y deshizo con su velocidad, su habilidad y su frialdad en la liga colombiana de 2019. Tres años después esa adolescente, Linda Caicedo, tiene a su país en la final de la Copa América, en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y en los Olímpicos de París 2024.

Su sonrisa contagia y su habilidad deslumbra. Su fútbol, en los tres años que lleva como profesional, ha ido mejorando y tan destacado ha sido lo que ha hecho que desde el año pasado es parte habitual de las convocatorias del seleccionador colombiano, Nelson Abadía.

Su debut se dio en el América de Cali, de donde pasó al rival de patio, Deportivo Cali, club con el que fue campeón de la liga colombiana de 2021 en la que fue la gran figura del partido de vuelta de la final ante el Independiente Santa Fe, juego en el que anotó un doblete.

EL CAMINO AL PROFESIONALISMO

Nacida el 22 de febrero de 2005 en Cali, Caicedo se crió en el departamento del Valle del Cauca. Allí dio sus primeros pasos en el fútbol.

En el club aficionado Real Juanchito del pueblo Villagorgona, cercano a Cali, la joven empezó a jugar con hombres y su talento llamó la atención del Club Deportivo Atlas CP, que empezó a pulir el diamante.

La selección del Valle del Cauca la convocó y ahí el América la vio, hasta que decidió contratarla para que fuera parte del equipo en la liga de 2019.

“En el instante que le dije a mi papá y a mi mamá que quería ser futbolista, de una me dijeron que sí, que me apoyaban. Al otro día fuimos a buscar un club y el único que encontramos fue de hombres, entonces ahí empecé”, expresó Caicedo a sus 14 años cuando ya jugaba con las ‘Diablas Rojas’ en una entrevista con el diario El País de Cali.

Su primer tanto como profesional, una auténtica joya: recibió el balón fuera del área, se deshizo con sus regates y su velocidad de tres jugadoras y sacó un remate a ras de piso con el que venció la resistencia de la portera del Cortuluá el 14 de junio de 2019.

“La noche anterior casi no dormí pensando en cómo iba a ser mi debut. En el calentamiento previo se me acercó Catalina Usme (máxima goleadora histórica de la selección colombiana) y me dijo que entrara a hacer lo mío, que entrara a aportar (...) Eso me dio mucha confianza”, afirmó.

En esa primera temporada, Caicedo fue la máxima artillera del torneo con siete goles junto a la venezolana Joemar Guarecuco.

COMPARACIÓN CON NEYMAR

Desde que surgió, sus compañeras la han comparado con Neymar por su velocidad, su aceleración y su habilidad, que ha sido un dolor de cabeza constante para las rivales de Colombia en la Copa América Femenina.

El gol que anotó ante Argentina para conseguir la clasificación a la final fue producto de un movimiento muy hábil en el área con el que se deshizo de una rival y quedó acomodada para sacar un zurdazo con el que venció la resistencia de la veterana portera Vanina Correa.

“Me comparan con Neymar, y entre las femeninas, admiro a Alex Morgan y a Catalina Usme”, dijo en 2019 Caicedo a AS Colombia.

Justamente Usme fue compañera suya en esa primera temporada como profesional y hoy comparte con ella en la selección colombiana, es una de sus principales socias en el ataque del equipo nacional junto a la cordobesa Leicy Santos y Mayra Ramírez.

FUTURO PROMISORIO

Si se tiene en cuenta que Caicedo apenas tiene 17 años y durante los tres que ha sido profesional ha logrado dos títulos y múltiples reconocimientos, el futuro es promisorio. Le gustaría jugar en Estados Unidos, para poder estudiar en ese país, o sueña con jugar en grandes equipos europeos como Real Madrid, Barcelona o París Saint Germain.

Por ahora, vislumbra el futuro cercano con el Deportivo Cali y con la selección colombiana, pero su sueño de ir a jugar al exterior posiblemente se materialice antes de lo esperado. Su talento y su mentalidad son dos factores que facilitarán su proceso.