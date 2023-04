Líder de Los Del Sur aclaró si Nacional les paga $ 1.200 millones al año

Inicialmente afirmó: “el presidente de Nacional, lastimosamente, no entiendo por qué no ha sido bien informado por su equipo financiero y contable. No está hablando con la verdad y está manipulando la información”.

“Lo primero es que Nacional hace rato viene contando con nosotros para muchos servicios. El más importante de todos, la logística de la popular sur”, agregó.

De acuerdo con lo que expuso el barrista, el acuerdo real entre el equipo y LSD se remonta a 2011, cuando la Fifa pidió a los países interesados en ser sede de sus torneos quitar las mallas de los estadios, y establecía que el equipo debía ofrecerles “500 boletas en las que están incluidas las 150 personas de apoyo logístico”.

“Juan Carlos de la Cuesta (expresidente de Nacional) me llama y me dice: ‘¿Qué nos vamos a inventar?’”, para controlar a los hinchas y que no invadieran el campo. Fue ahí cuando se tomó la decisión de “agarrar a los 150 líderes más importantes” para contener la multitud y ser las voces de mando en la tribuna, es decir, para fungir como logistas en los encuentros.