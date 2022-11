Carlos Valderrama: el camino más largo de Santa Marta a Barranquilla

Mamatoco, El Trébol, Los Manguitos, Bonga…

Sábado de Carnaval en Barranquilla, año 2003, Hotel El Prado. Al exjugador de Junior José Luis “Cheché” Hernández le avisaron que su llave, el Pibe, también estaba en la megafiesta ofrecida por el tradicional hotel.

Cheché duró largo rato buscando a Carlos, y cuando por fin lo encontró supo por qué no lo había podido hacer antes: Valderrama tenía una pañoleta en la cabeza. A pelo suelto, el Mono puede caminar por Senegal, Japón o Finlandia y jamás pasará inadvertido. Pero con cualquier objeto en la cabeza es irreconocible hasta en su propia casa.

Varias botellas y decenas de canciones después, el Pibe, su esposa —Elvira Redondo— y Cheché querían continuar la fiesta y se fueron al bordillo de la ya desaparecida Licorera Las Vaqueras. Eran las cuatro de la mañana.

Hernández fue a buscar más whisky Johnny Walker Sello Negro, el favorito del Mono. Cuando regresó, notó que el Pibe había sido reconocido por un grupo de jóvenes a los que les estaba enseñando ejercicios de calistenia como los que realizan los futbolistas antes de los partidos. “Pilas, no joda, que hay que ganarles a esos maricones”, gritaba Carlos a hombres y mujeres. Los jóvenes, que terminaron haciendo unos supuestos trabajos a espacio reducido y bebiendo todo el resto de las botellas que Valderrama financió, en plena borrachera se dejaron “dirigir” por el Mono para un trascendental partido imaginario.

Seis de la mañana. El Pibe tenía la pañoleta volteada, Elvira llevaba un trajinado sombrero vueltiao y Cheché, dos botellas de Sello Negro en las manos, los tres con maicena hasta en los pies, por lo que ningún taxi los quería recoger. Esperaron durante varios minutos hasta que pasó una buseta de la línea Coochofal y Carlos no dudó en meterle la mano.

Valderrama se subió como copiloto, a pesar de la negativa del chofer. Empezó a cobrarles el pasaje a los clientes que subían y, a manera de broma, le daba un pago al hombre y otro se lo quedaba él. El conductor comenzó a ponerse nervioso y entre reclamos le pedía a Carlos que se bajara del bus. “Hey, loco, cógela suave; estamos en Carnaval”, respondía el Mono. En una de esas se quitó la pañoleta y el hombre casi se desmaya al verlo: “¡Hooombe, si es el Pibe…! Suelta un trago de ese whisky, es lo que debes hacer…”, gritó el chofer.

El resto del recorrido, el Mono se puso de “banderilla” en la puerta del bus, e instaba a los transeúntes a que se subieran al vehículo gritando: “Pilas, no joda, súbanse: Mamatoco, El Trébol, Los Manguitos, Bonga… Mamatoco, El Trébol, Los Manguitos, Bonga…”, mientras Elvira, Cheché, el chofer y el resto de los desconocidos se desternillaban de risa. Carlos recitaba en la puerta del bus destinos en barrios de Santa Marta porque quizás a esa altura ya ni siquiera recordaba que estaba en Barranquilla.

Llegaron a la nevada de los buses de Coochofal, sitio donde los choferes descansan y arman su próximo recorrido, en el corazón de la ciudad. El inusitado y excéntrico visitante empezó a repartir whisky entre los demás conductores y empleados de la empresa, con el asombro de todos los que allí estaban.

Un niño de unos diez años paseaba en una bicicleta y Carlos lo interceptó.

—Hey, pelao, préstamela ahí —le dijo. Comenzó a manejarla y a los pocos pedalazos le partió en dos el manubrio.

—Eche, Pibe, me dañaste la cicla vale—dijo el chico, mientras su lamento generaba risas entre sus nuevos mejores amigos. El Mono metió la mano en el bolsillo ―no usa billetera―, donde aún tenía fajos de billetes, o como dice Cheché: Estaba llenito como arepa e huevo. Contó un millón de pesos y se los dio al niño, que se fue brincando de la alegría.

Al rato, pasó caminando con sus termos un vendedor de tintos y Carlos le dijo en voz alta:

—Loco, el Pibe quiere vender tintos.

Pidió prestado el plante, comenzó a prepararlos y venderlos entre el resto de los choferes, junto a café con leche, aromática, chocolisto y pan con mantequilla, y discutiendo con más de uno que le pidió que le fiara.

Entrado el mediodía, Elvira y Cheché lograron sacarlo de ahí, no sin antes dejarle al conductor amigo una liga de 200.000 pesos. Lo subieron a un taxi, lo acostaron en el sofá, y cuando estaba a punto de quedarse dormido, le tomaron una foto que quedó para la posteridad, pero que no me permitieron publicar.

Dicen sus amigos que Carlos es un gran tipo. Es frecuente que haga obras de caridad, con la única condición de que sean anónimas, y a varios familiares y amigos cercanos les ha prestado propiedades para que vivan en ellas sin cobrarles un solo peso de arriendo durante varios años. Un día estaba sentado en la puerta de su casa, en Santa Marta, y pasó un compañero de estudio en el Liceo Celedón; el hombre vendía aguacates en un carro’e mula y ese día la venta estaba mala. El Mono se subió al improvisado vehículo y megáfono en mano empezó a ofrecer los aguacates de su amigo por las calles de la ciudad.

A todos los lugares a donde va, Carlos Valderrama manifiesta el amor que profesa por el Junior, y como auténtico representante del Caribe, su fuerte temperamento aflora cada vez que considera injusta una decisión en contra del equipo tiburón. La prueba máxima de esto ocurrió el 5 de diciembre de 2008, fecha en que la División Mayor del Fútbol Colombiano celebraba el sexagésimo aniversario de su fundación. Pocos días antes de eso, Junior había recibido en el estadio Metropolitano al América de Cali, y en ese partido el delantero juniorista Émerson “el Piojo” Acuña fingió una aparatosa caída en el área penal, que fue increíblemente sancionada como falta por el árbitro José Luis Niño. El grosero error del central, junto a la trampa de Acuña, fueron noticia nacional por aquellos tiempos, y la Comisión Disciplinaria de la Dimayor castigó al jugador con seis fechas de sanción.

Volviendo al día de la celebración, la Dimayor había invitado a varios de los mejores futbolistas de toda la historia para que participaran en el evento, y el transporte hacia el sitio era en un gigantesco bus donde también viajarían los directivos del fútbol colombiano. El Pibe iba subiendo al automotor cuando escuchó una conversación de Ramón Jesurun con Luis Bedoya, en aquel entonces presidentes de la Dimayor y de la Federación Colombiana de Fútbol, respectivamente.

—Luis, ¿viste la sanción que le pusimos al Piojo Acuña? Es una sanción ejemplarizante —comentó Ramón.

Y cuando Bedoya iba a responder, Valderrama se devolvió furibundo y le dijo:

—Oye, Ramón, ¿a ti qué es lo que te pasa?… ¿Cómo vas a sancionar así al pelao?

Jesurun intentó replicarle al Mono, pero inmediatamente Carlos contraatacó:

—No vengas a decir nada, que como el pelao es de nosotros ahí sí lo clavas… Si fuera un cachaco, no le harías nada…

Y continuó el reclamo en voz alta, en frente de todos:

—¡Joda, Ramón, ninguno de ustedes vale m/&&%$...!

Y mientras todos los demás pasajeros miraban la escena con vergüenza ajena y atacados de la risa, Valderrama siguió caminando indignado y manoteando por el pasillo que lo llevaba al final del autobús, por lo que a los zares del fútbol colombiano y continental no les quedó más opción que guardar silencio.

En frente del Centro Cívico de Barranquilla había un vendedor de mangos que no solo era admirador del Pibe, sino que trataba de imitarlo con su look y a cada cliente que le vendía lo despedía con un “Todo bien, todo bien”, en homenaje al ídolo. Un día, tipo cuatro de la tarde, el hombre solo había vendido dos mangos y se encontró con Carlos, que se emocionó al ver a su imitador.

—¿Cómo están las ventas? —preguntó el Mono.

—Mal, Pibe; el barro está duro: dos manguitos nada más.

Carlos, sin dudarlo, sacó de su bolsillo 50.000 pesos, el doble de lo que vendía normalmente el hombre, y se los regaló en forma de agradecimiento. “Es el mejor amigo que uno puede tener”, me dijo el exfutbolista William Knight. Y continuó contando entre risas: “Ese es el amor nuestro, el gran orgullo de los futbolistas del Caribe. Ahora que se la pasa en Bogotá, saliendo en programas de televisión, yo le mamo gallo y le digo que se volvió cachaco; entonces se me cabrea y me dice: ‘Qué cachaco ni qué mon%&%4’”.

Desde antes de convertirse en una celebridad mundial, Carlos comenzó a tomar conciencia de que el fútbol no iba a ser para toda la vida y evitó siempre malgastar sus ingresos. “Todo lo que ganemos ahora va pa’l chonchito (ahorro); no sabemos si mañana nos lesionaremos o cuánto nos va a durar esta vaina”, cuentan que decía desde sus primeras convocatorias a la selección Colombia.

El respeto y la admiración que generaba no solo trascendía entre sus compañeros y sus rivales, sino también en todo el entorno del fútbol. El miércoles, 27 de abril de 1994, Junior visitaba al Colo-Colo de Chile por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El árbitro del juego era nada más y nada menos que Javier Castrilli, más conocido como el Sheriff, un implacable juez argentino, famoso por su rigurosidad para aplicar el reglamento, así como también por haber expulsado a Diego Armando Maradona en un convulsionado y recordado partido de Boca Juniors.

Pero volviendo a aquella noche de miércoles, poco antes del encuentro, el Pibe les dijo a varios de sus compañeros: “El árbitro es Castrilli. Aquí hoy no perdemos porque ese man me adora”. Apenas comenzó el partido, el argentino empezó a dirigirse a Valderrama con arengas y frases de ánimo, más dignas de un admirador que de un juez encargado de impartir justicia en el campo: “Vamos, Carlos, juegue como sabe. No se desespere, toque tranquilo. Recuerde que usted es el mejor”, fueron algunas de las frases pronunciadas por el juez que aún recuerdan los protagonistas del encuentro. El partido quedó 2 a 2, y Junior, con una alta dosis de sufrimiento, clasificó en la tanda de penales, a pesar de que el juego había comenzado muy mal para el cuadro tiburón: en el minuto 15 del primer tiempo ya iba dos goles abajo, y todo parecía indicar que Junior se llevaría una histórica goleada. Y justo en ese minuto, cuando los chilenos anotaron el segundo tanto, Valderrama increpó duramente a Alexis Mendoza y Luis Carlos Perea, centrales ese día del equipo barranquillero: “¡A ustedes qué les pasa, no joda, que no están haciendo una m&/#$! ¿No dizque son selección Colombia? Alexis, quien se caracterizaba por su temperamento tranquilo, esta vez explotó y le gritó a Carlos: “Eso es m#$%&. Más bien deja de joder y vete pa arriba a poner goles. Aquí no vengas a un c&/%...”. El Pibe guardó silencio unos segundos, e impávido por la respuesta de Mendoza, miró hacia el banco y le dijo a Julio Comesaña con gran sorpresa: “Eeeerda, Julio, se emputó el viejito… Ahora uno no le puede decir una m&/%# porque mira cómo contesta”. Esta respuesta hizo que todos los compañeros se atacaran de risa, a pesar de tener el marcador del partido cuesta arriba.

Algo similar ocurrió en una visita del Junior al Deportivo Pereira en ese mismo 1994, cuando en una confusa jugada el árbitro Armando Pérez expulsó a Valderrama después de una falta cerca de la media cancha. El Pibe explotó y empezó a insultar al juez, pero el hecho comenzó a subirse de tono, hasta el punto de que la policía tuvo que ingresar al terreno para controlar la situación. El coronel encargado de la seguridad del evento se le acercó al Mono y le dijo: “Carlos, tranquilo, salga del campo para que pueda continuar el juego”, a lo que un enfurecido Valderrama contestó: “¿Por qué me viene a joder a mí? Vaya a buscar rateros o guerrilleros y déjeme tranquilo”. Y mientras el resto de los testigos no sabían si seguir mediando o reírse, Julio Comesaña fue donde José María Pazo y le expresó: “Calma al Pibe y sácalo de la cancha, porque si no nos quedamos aquí hasta mañana”, y el arquero, que no era tonto, solo miró al técnico y le respondió: “Julio, ¿por qué no lo sacas tú?”.