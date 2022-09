'Leo' Ponzio se despide del fútbol como el jugador con más títulos en River

Leonardo Ponzio vivió su gran noche de despedida del fútbol en su partido homenaje disputado este miércoles ante más de 40 mil personas en el Estadio Monumental del barrio porteño de Núñez, en un encuentro que reunió a leyendas y amigos del "Capitán Eterno", como se lo denominó en este día especial para el emblema Millonario.

El jugador surgido en Newell’s Old Boys y que disputó ocho temporadas en el Real Zaragoza fue el gran protagonista de una noche que comenzó con un impresionante show de luces y pirotecnia que sirvió para levantar el telón de una jornada muy emocionante y el ingreso estelar de Ponzio al Monumental.

"Ustedes me hicieron así, muchas gracias. Ustedes me dieron el valor humano. Nunca soñé esto. Yo soy adoptado en esta casa y no sé cómo explicar lo que siento. Creo que esto superó todas mis expectativas", fueron de las pocas palabras que pudo esbozar Ponzio antes del puntapié inicial con una voz entrecortada por la emoción.

El jugador más laureado en la historia de River con 14 títulos recibió antes del encuentro una plaqueta por parte del actual presidente Millonario, Jorge Brito y su predecesor Rodolfo D’Onofrio.