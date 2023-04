Legalizan captura de jugadores del Once Caldas por el delito de extorsión

“Es importante aclarar que, las presuntas conductas cometidas no corresponden con los valores y lineamientos de la institución, por lo que Once Caldas no puede hacerse responsable ni solidario de las acciones individuales desplegadas a título personal y ajenas al ámbito deportivo que los jugadores o funcionarios realicen en su tiempo libre”, complementó.

Del mismo modo, el club aclaró que los deportistas en cuestión tendrán el asesoramiento jurídico que requieran, pero, una vez terminado el proceso, la institución tomará las medidas necesarias.

“Enfatizamos que, respetuosos de los derechos que les asisten como personas sometidas a un proceso penal, en especial la presunción de inocencia y derecho de la defensa, contarán con el apoyo jurídico necesario y, una vez finalizado el proceso, desde el Once Caldas se tomarán las medidas pertinentes”, concluyó el comunicado del club de Manizales.