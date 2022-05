Leclerc y Sainz copan la primera fila para Ferrari en Miami

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, que saldrá primero, y su compañero español Carlos Sainz coparán la primera fila este domingo en el debutante Gran Premio de Miami (EEUU), el quinto del campeonato, que se disputa en el circuito construido alrededor del Hard Rock Stadium de la citada localidad de Florida.



Leclerc, de 24 años, firmó su duodécima ‘pole’ en la F1 —la tercera de la temporada— al cubrir los 5.412 metros de la nueva pista de Miami en un minuto, 28 segundos y 796 milésimas, 190 menos que Sainz; en una calificación que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo, acabó tercero; y su compañero mexicano Sergio Pérez, cuarto. El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine), quedó eliminado en la segunda ronda (Q2), por sólo 32 milésimas; y saldrá undécimo este domingo tras acabar en esa posición una calificación en la que todos marcaron su mejor vuelta con el neumático blando.



En espera de lo que pase en carrera -que es la que repartirá los puntos-, Ferrari respondió parcialmente este sábado a la afrenta deportiva vivida hace dos semanas en Imola (Italia), donde Verstappen lideró un ‘doblete’ de Red Bull que completó ‘Checo’ con su decimoséptimo podio en la F1. En casa de la ‘Scuderia’. En el Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Donde el talentoso piloto madrileño tuvo que abandonar -al tocarle el australiano Daniel Ricciardo (McLaren)- a las primeras de cambio; y el líder del Mundial cometió un error que le acabó costando tres posiciones para acabar en un discreto sexto puesto.



El monegasco, ganador en Baréin y Australia, encabeza el Mundial con 86 puntos, 27 más que Verstappen —de igual edad que él—, victorioso en Arabia Saudí e Imola. Y, pase lo que pase en Miami, llegará líder a Montmeló (Barcelona), sede del siguiente Gran Premio, el de España; aunque no querrá desaprovechar la ocasión de aumentar su ventaja al frente del certamen.



Su compañero Sainz, que el viernes se había accidentado en el segundo entrenamiento libre, se redimió igualando su mejor posición en parrilla desde que corre en la F1; categoría en la que este domingo apuntará, como mínimo, a su noveno podio.



Leclerc completó este sábado una calificación casi perfecta, en la que encabezó las tres tablas de tiempos. Aunque en el último entrenamiento libre, previo a la cronometrada principal, tuvo que cederle ese honor —por casi dos décimas— a ‘Checo’, tercero en el Mundial, a 32 puntos de él.



El piloto del principado de la Costa Azul había liderado el primer libre por delante del inglés George Russell (Mercedes), antes de intercambiarse puestos en el segundo ensayo del viernes, en el que se marcaron los mejores cronos de la jornada. Con ‘Checo’ tercero, Alonso quinto y Sainz —accidentado en la segunda sesión— firmando el undécimo tiempo.



Este sábado, horas antes de la calificación, fue el mexicano de Red Bull el que dominó el tercer y último entrenamiento. ‘Checo’ mejoró en 194 milésimas a Leclerc en la última sesión libre, en la que el otro Red Bull, el de Verstappen, marcó el tercer tiempo —a 345 milésimas su compañero—; y Alonso el cuarto: a siete décimas del mexicano. Todos ellos, siempre, con el neumático blando. Al igual que Sainz -quinto en el certamen, con 38 unidades-, que se quedó a ocho décimas y media del bravo piloto tapatío y se inscribió séptimo en la tabla de tiempos.



La sesión estuvo interrumpida durante casi un cuarto de hora, con bandera roja, a causa del accidente, sin mayores consecuencias, del francés Esteban Ocon, el compañero del doble campeón mundial asturiano, que perdió el control de su Alpine en la decimocuarta de las 19 curvas de la pista de la Florida, en la que se rueda en sentido inverso al de las agujas del reloj y en la que el galo fue el único que no marcó tiempo en el último ensayo.



De tal forma, los tres entrenamientos libres estuvieron parados con bandera roja —los del viernes por los accidentes del finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) y de Sainz—, por lo que todo el mundo rodó mucho menos de lo esperado en un circuito recién estrenado; con bastante menos información de la deseada. antes de la calificación y la carrera.



Bottas y el danés Kevin Magnussen (Haas) quedaron eliminados en la primera ronda (Q1) en la calurosa Miami —de nuevo a 33 grados centígrados—, en la que no salió a pista Ocon y en la que marcó el mejor tiempo Leclerc, por delante de Verstappen —a tres décimas— y de Sainz —a seis—. Con ‘Checo’ cuarto; Hamilton marcando el quinto crono; y Alonso, el sexto.



El doble campeón mundial asturiano cayó en la segunda ronda. Se encontró demasiado tráfico, especialmente en el segundo sector, marcó el undécimo tiempo y se quedó fuera por tan sólo 32 milésimas; prolongando la racha de infortunios que lo persigue desde el arranque de la temporada. También quedaron eliminados en la Q2 Russell —cuarto en el Mundial, a 37 puntos de Leclerc y con 21 de ventaja sobre su compañero Hamilton, que es séptimo— y el cuatro veces ganador del certamen alemán Sebastian Vettel (Aston Martin).



El monegasco marcó de nuevo el mejor tiempo en el segundo acto, por delante de Verstappen y del inglés Lando Norris (McLaren), que ya le gana 5-0 en el duelo interno de calificación a su compañero Ricciardo.



‘Checo’ acabó cuarto el segundo acto; y Sainz, quinto. El puesta que ocupa en el Mundial, con 38 puntos, después de acabar segundo en Sakhir y tercero en Yeda, en las dos primeras carreras. Antes de tener que abandonar en las dos siguientes. Y de volver a observar la vida con más alegría, consciente de pilotar un monoplaza que lo puede acercar a las más altas cotas de éxito.



Leclerc continuó su marcha triunfal y no desperdició su oportunidad de intentar ampliar su ventaja en el Mundial, con Sainz a su lado, pero con los Red Bull de ‘Mad Max’ y de ‘Checo’ al acecho. En una carrera que será larga, en la que pueden pasar muchas cosas y en la que para nada se pueden descartar ni banderas rojas, ni la entrada en pista del coche de seguridad. Y en la que la gestión de los neumáticos, en la muy calurosa Miami, será primordial.



Bottas arrancará quinto, desde la tercera fila, en la que lo acompañará su ex compañero Hamilton. Detrás de ellos, desde la cuarta, saldrán el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) y Norris, que afrontará octavo la carrera de este domingo, prevista a 57 vueltas, para completar un recorrido de 308,3 kilómetros.