“Todavía me queda mucho en el tanque”: Lebron James

“Tuve una conversación con mi familia, conmigo también. Me inspiré en mis hijos, en ver cómo están creciendo. Obviamente el incidente de Bronny (su hijo sufrió un problema cardíaco este verano) también me inspiró. Siento que todavía me queda mucho en el tanque”, dijo LeBron en rueda de prensa.

James generó dudas sobre su futuro el año pasado cuando, tras la eliminación contra los Denver Nuggets en las finales de la Conferencia Oeste, dijo que no tenía claro si seguiría compitiendo.

“En ese momento estaba cansado, destrozado, mentalmente estaba en muchas cosas, por eso salió esa frase, pero estoy feliz por regresar otro año”, dijo LeBron.