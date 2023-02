LeBron James se convierte en el maximo encestador de la historia de la NBA

LeBron James alcanzó esta madrugada el olimpo de la NBA. Con una canasta en 'fade away' al final del tercer cuarto, la estrella de los Lakers superó el legendario récord de Kareem Abdul-Jabbar y se convirtió así en el máximo anotador en la historia de la NBA.



LeBron necesitaba 36 puntos esta noche en el partido entre Los Angeles Lakers y los Oklahoma City Thunder para batir los 38.387 puntos de la legendaria marca de Abdul-Jabbar.



Al final solo requirió de tres cuartos para conseguirlo y, cuando por fin lo logró, LeBron levantó los brazos hacia el cielo en medio de la euforia en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles (EE.UU.).



Ante semejante gesta, la NBA interrumpió momentáneamente el partido y rindió tributo a un LeBron con lágrimas en los ojos y que dio a las gracias a su familia, a sus amigos y a sus compañeros.



"Toda vuestra ayuda, toda vuestra pasión, me han ayudado a llegar a este punto", afirmó.



También dijo que "ni en un millón de años" habría soñado algo mejor de cómo fue esta noche mágica.



Abdul-Jabbar, presente en Los Ángeles para ver cómo LeBron le arrebataba un récord vigente desde 1989, se abrazó con "King James" en el centro de la pista y posó para la foto del relevo entre dos mitos del baloncesto.



El año pasado, LeBron se convirtió en el máximo anotador de la historia de la NBA si se suman los puntos conseguidos en temporada regular con los de los partidos de playoff, pero el registro oficial de la NBA no tiene en cuenta las anotaciones de las eliminatorias.



Este nuevo hito de LeBron, de 38 años, se une a carrera monumental: 20 años de trayectoria al máximo nivel, 4 títulos de la NBA (2012, 2013, 2016, 2020, 4 premios MVP de la temporada regular (2009, 2010, 2012 y 2013) y 19 selecciones para el All-Star.