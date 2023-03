El bazo de María Macías y las medallas deseadas

“Estoy apenado”

A las 9:55 de la mañana uno de los coordinadores del sistema de registro de llegada dijo que aún faltaban por llegar una centena de atletas. Las medallas de participación centraban la atención de los que llegaban rezagados en los 42 kilómetros. Ese fue el lunar y Edgardo Pantoja le puso el pecho con cara de poema. “Estoy muy apenado”, reconoció delante de decenas de atletas que buscaban su presea. “Estoy muy apenado”, reconoció delante de decenas de atletas que buscaban su presea. “Los muchachos que entregaron algunas de las medallas, se las colgaron a los que no eran”, agregó Pantoja a otro grupo de mujeres.

Entre ese murmullo de fastidio, Nicolás Peraza no se mordió la lengua. Se identificó como un joven de 26 años, que bajó de peso entrenando boxeo, que aplazó su primera pelea en el ensogado, que se preparó para el Maratón de Barranquilla y su mayor estímulo era tener una medalla de participación. “Hace un año pesaba 120 kilos, hoy peso 60. Esto era el ápice. Me he matado para entrenar, tengo rabia. El chupo afuera. Soy el 166 en carrera, de los primeros que pagó la inscripción”.

Peraza dijo que Pantoja le había explicado que se les salió de las manos no tener las medallas. “Que no las mandarán a la casa”, agregó Nicolás Peraza.

La organización tomó atenta nota con un listado en mano de esas personas que no tenían medallas. Prometió enviarlas por domicilio.

María Macías antes de levantarse de la sombra y con la mirada vigilante de Elsa de la Hoz, amiga y que la ha acompañado al final de cada carrera, reconoció que un golpe que se dio el 2 de marzo en la cabeza, la tenía como preocupada. Y así quiso igualar sus mejores registros en 21k en el Mbaq 2023. “No he ido al médico. Me presenté a la carrera y no es lo mejor que hecho en esta distancia. He ganado cuatro veces las 10K, he sido tercera y cuarta en la 21k. Ha sido una carrera bien organizada”.

Macías es cuñada del futbolista del Sporting de los años 80 y 90, Cheddy Devenish. Tiene un hijo que juega en España, e la segunda división. “Es el que me ánima a correr”.

El telón del Maratón Mbaq cayó con elogios y sugerencias por parte de visitantes como Oded Rentería Mendoza, uno de los organizadores de la Maratón de Quibdó. Corrió y subrayó que se puede mejorar la entrega de los kit para los atletas, la salida que fue algo estrecha y en la estampida en embudo hubo uno que otro corredor que metió un freno.