“Me sentí cómodo en Barranquilla, había una energía especial”: Néstor Lorenzo

“No hemos discutido el cambio de sede, me sentí cómodo en los siete años que estuvimos en Barranquilla (como asistente de José Pékerman) porque creo que había una energía especial”, dijo Lorenzo durante la rueda de prensa en la que fue presentado oficialmente como entrenador de ‘la Amarilla’.

Al argentino le preguntaron si tenía en sus planes jugar en la altura de Bogotá teniendo en cuenta que con el Melgar le había ido muy bien en los 2.335 metros de Arequipa.

“Eso es para evaluar más adelante. Y no es que la altura haga una diferencia muy grande. Jugamos el año pasado muy bien en Lima. No se ha evaluado el cambio de sede. En mi experiencia he tenido buenos resultados en Barranquilla”, puntualizó Lorenzo.