La Premier League libera el audio del gol anulado al guajiro Luis Díaz

“El partido se reanudó inmediatamente y después de unos segundos, el operador de repeticiones y el asistente de VAR se dieron cuenta de que la decisión sobre el campo hacía sido fuera de juego, pero no se comunicó a los árbitros del campo en ningún momento del partido. El equipo del VAR consideró si se podía volver a parar el partido, pero el protocolo no permite eso y decidieron que no se podía intervenir”, explica.

En un comunicado paralelo, el PGMOL aseguró que se va a cambiar el protocolo para que cada decisión del VAR necesite la luz verde también del asistente del VAR, además de mejorar la comunicación entre el equipo del VAR y los árbitros de campo.