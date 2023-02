Enfado de Pinto con un periodista: “Usted hace unas preguntas tan absurdas”

Pinto evidenció fastidio ante el comentario y la pregunta del comunicador, y contestó: “Usted hace unas preguntas tan absurdas, que me sorprende. Se lo digo con toda la sinceridad. ¿Por qué no me habla que estamos ganando, que estamos invictos, que estamos escalando posiciones? Al menos apóyenos en eso. ¿Qué es lo otro que me preguntó, que es peor? Que nosotros nos tiramos al piso. No ve que Mera está desgarrado, tuvimos que sacarlo por eso. Podría decir que Tolima se tiró más al piso”.

“Miremos fútbol. Ese día lo dije porque había múltiples situaciones de esas, múltiples. Lo invito a que vea el video. Hoy no. Lo primero que le dije a ellos (refiriéndose a los jugadores y señalando a Daniel Mantilla, que estaba a su lado) es que no los quiero ver tirándose al piso y parando el partido, yo no quiero esos jugadores en mi equipo, tengo esa filosofía y la voy a sostener. No sé si gane o pierda, pero la voy a sostener. ¿Está claro?”, agregó Pinto guiñándole un ojo y subiéndole su pulgar izquierdo al periodista.