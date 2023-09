Félix, ‘el Caimán’ que se fue de Barranquilla

Félix, que no ha perdido ese acento particular del barranquillero, se enorgullece de representar a su ciudad en este tipo de carreras a mar abierto, un deporte que califica de “espectacular”.

“Para mí es un orgullo portar los colores de mi ciudad, de mi país. En el equipo ‘Marnatón’, conscientes de mi constancia, disciplina (no he faltado a ningún entreno) y progreso, me he ganado el apodo de ‘el Caimán de Barranquilla’. Tengo un bañador, que me mandó mi madre desde Barranquilla, con la frase estampada y el caimán con los colores de la bandera de mi ciudad. Me produce una inmensa ilusión cada vez que lo uso para entrenar o competir, porque me siento muy orgulloso de haber nacido en Barranquilla”, cuenta.