“Ya me visualizo cantando el himno entre lágrimas”: Daniela Arias

“Debemos estar muy sincronizadas, muy organizadas en la parte de atrás. Desde atrás comienza la seguridad, le vamos a dar la seguridad a las que tenemos adelante. Así que tenemos un gran trabajo ante Corea. Lo hemos hablado. Hay que mantener el arco en cero y para eso cuentan todos los detalles, el juego aéreo, el estar segura al momento de hacer los respaldos, que si queremos salir jugando hacerlo de forma segura. Entonces, siento que ante Corea (del Sur) todos los detalles van a ser importantes”, aseguró.

Arias deja claro que independiente el modelo táctico que utilicen, el equipo debe responder en el campo. “Como jugadoras debemos estar dispuestas a los cambios que quiera el profe (Nelson Abadía). Nos ha ido bien. El equipo ha ido complementando muy bien lo que es la línea de cinco y también la línea de cuatro, que es lo que se ha trabajado y lo que venimos haciendo desde Copa América. Hablo desde Daniela Arias, para mí ninguna de las dos incomoda. Cuando uno va a ganar, gana como sea”, dijo.

Por último, visualiza lo que será la emoción de vestir por primera vez la camiseta de la Selección en un Mundial de mayores. “Estoy muy contenta y me siento bendecida por poder disputar mi primer Mundial. Yo ya me lo visualizo, ya me veo en la cancha, cantando el himno, obviamente con lágrimas en los ojos. Esto es indescriptible, es una sensación única”, concluyó.