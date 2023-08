Kylian Mbappé tendrá su primer partido de la temporada con el PSG

Así lo confirmó el entrenador español Luis Enrique, quien aseguró que, por primera vez en la campaña, el delantero francés verá minutos con el equipo de la capital de Francia en el partido de este sábado, a las 2 p.m., hora colombiana, ante el Toulouse en la Liga de Francia.

“A Kylian lo he visto perfecto, como en los entrenamientos, con muchas ganas y buen ánimo”, dijo Luis Enrique en la conferencia de prensa previa al encuentro en la nueva ciudad deportiva del PSG en Poissy (afueras de París).

“Para un entrenador contar con un jugador de la categoría de Kylian no te voy a decir que no estoy encantado. Evidentemente, no sólo por lo que aporta a nivel de futbolístico, sino también por lo que aporta por su personalidad. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial”, complementó.

El atacante, que fue campeón del Mundial de Qatar en 2018 con su país, se perdió el primer juego de la Liga de Francia por seguir apartado del plantel mientras resolvía su futuro.