Klopp: “Tenemos que ser optimistas con Darwin”

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró que tiene que ser “optimistas” con el futuro de Darwin Núñez, pese al mal comienzo de temporada del uruguayo.



Darwin, que costó más de 70 millones de euros en el pasado mercado de fichajes, marcó en la Community Shield y en la primera jornada de la Premier League, pero desde entonces, no solo no ha vuelto a marcar, sino que también fue expulsado y se perdió tres partidos por sanción.



El delantero hizo un buen encuentro esta semana contra el Rangers en la Champions y dispuso de varias ocasiones para marcar, pero la gran actuación del meta de los escoceses le impidió ver puerta.



“Una de las cosas que ha mostrado varias veces en los últimos partidos es que se mueve muy bien y se coloca en buenas posiciones para disparar”, dijo Klopp este viernes en rueda de prensa.



“Eso es lo que me hace ser optimista sobre lo que nos va a dar en el futuro”, añadió el alemán.



Darwin tendrá una nueva oportunidad de terminar con su sequía este domingo, cuando el Liverpool visite el Emirates Stadium para medirse al líder, el Arsenal de Mikel Arteta.