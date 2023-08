Kiara y Loraine sueñan con dejar en alto al Atlántico en Mundial de Patinaje

“Desde muy pequeña he tenido la ilusión de ser campeona mundial y también olímpica. No me esperaba poder lograr este sueño de ir al Mundial tan joven. Desde muy pequeña he sido muy disciplinada y perseverante para lograr esto. Mi niño interior se debe sentir muy orgulloso de mí. El año pasado no pude ir al Mundial de Argentina por una lesión, pero este año voy con toda”, manifestó.

Kiara también dio la que, para ella, será la clave en este Mundial: “La clave será la concentración, prestar atención a los detalles que tiene la pista en la parte técnica. Puede que tengamos todas las capacidades físicas, pero en cualquier error podemos perder la prueba. La concentración es la gran clave”.

Así como Kiara va con motivación, Loraine De Jesús Barros Pabón también va con todas las ganas del mundo para poder traerse una medalla y hacer festejar al país.

“Voy con expectativas muy grandes y con el sueño de ser campeona del mundo. Nunca me imaginé todo esto. La Loraine de seis años está muy feliz. Este es un sueño compartido con mis entrenadores. Están súper felices y después nos prepararemos para los Juegos Nacionales”, puntualizó.

Loraine, que pertenece al Club Cardenales y es entrenada por Adriana Rodríguez, comentó que la preparación para el certamen ecuménico ha sido muy fuerte.