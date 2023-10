Jürgen Klopp pide que se repita el partido Tottenham-Liverpool

“El audio no cambia nada porque no me interesaba demasiado por qué ocurrió. Vi el resultado, vi el gol y vi que no valió”, complementó.

Por último, el estratega aseguró que no tiene molestia con los árbitros porque ellos se deben sentir “horrible” por haberse equivocado.

“No estoy enfadado con ellos, para nada. No deberíamos ir a por ellos. Cometieron un error y estoy seguro que se sintieron horrible por ello”, concluyó el orientador.