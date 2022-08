Junior vs. Unión: el súper clásico costeño será sin barras visitantes

“Invitamos a todos los asistentes a promover el respeto para disfrutar el fútbol en paz. Contaremos con el acompañamiento de la Policía, organismos de emergencia y las distintas dependencias de la Alcaldía para este importante evento”, agregó.

EN SANTA MARTA TAMBIÉN

En la capital del Magdalena tampoco se permitirá el ingreso de las barras de Junior en el compromiso de vuelta de la semifinal de Copa, el 14 de septiembre (6 p.m.).

“Negativo. No podrán entrar. Nunca más se dará esa posibilidad”, dijo Eduardo Dávila, accionista del Unión, en diálogo con EL HERALDO.

Después de los choques entre las barras de las dos escuadras, que dejaron un aficionado azulgrana fallecido y varios heridos, Unión Magdalena ha venido jugando sin público en sus tribunas. Además de que el club samario perdió los tres puntos (de un partido que se encontraba 1-1) por no brindar garantías de seguridad, la plaza recibió una sanción de 10 fechas inicialmente, que después fue rebajada a seis.

Aficionados que acudan individualmente al escenario, que no se agrupen en una tribuna como los barristas, sí podrían entrar al ‘Metro’ y al Sierra Nevada.

“Los hinchas que no sean de barras pueden ingresar, obviamente, pero no las barras. No habrá tribuna única para hinchas visitantes”, dijo.