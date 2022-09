¿Se levantará el Junior?

Un dato que suma al debate es que Junior solo en cinco partidos, de los 13 jugados en la Liga, ha empezado ganando. Y de esa mano de encuentros (menos del 50%), solo perdió en dos con remontada del rival. Esta última estadística se dio con el mando de Juan Cruz Real ante el Unión Magdalena, y el fin de semana pasada con Comesaña en Pasto.

Si con Juan Cruz Real las señas de identidad se extraviaban, aunque había rasgos de un plan con los tres zagueros, el juego directo y largo desde las botas de Sebastián Viera, una presión hacia adelante y la insistencia de tener jugadores pegados a la línea de la cancha para meter centros, el analista y columnista de El HERALDO Javier Castell, destaca que con Comesaña hay un giro.

“Es un fútbol que busca tener un mejor circuito y elaboración. Juega con cuatro defensas, cuatro mediocampistas que se repliegan, que ya no están tan abiertos y se juntan para buscar a Bacca. Los laterales aparecen en el área para crear peligro. Se vio en pasajes del primer tiempo ante Millonarios. Si Junior logra jugar como ese tramo, puede mejorar la idea y la eficacia es clave para ganar esos partidos. Por ahí es la cosa. Y se debe reconocer que Junior sí está en desventaja en los números y puntos”.

Cuánto no desearía Julio Comesaña tener un jugador como Víctor Danilo Pacheco en la plantilla de hoy: gambeteador y punzante en el uno contra uno. El crack de Suan y campeón en 1993 y 1995 con en el equipo rojiblanco, analiza como aficionado que le llegó la hora a los jugadores de asumir responsabilidades, pero identifica que hay una misión compleja para Comesaña.

“Tiene un momento difícil, pero el ‘profe’ no hace milagros. Él ordena y cuando los resultados no se dan, son los jugadores los que deben asumir responsabilidades. Este es un grupo que en su mayoría pasa de los 25 años en promedio. Y falta un plus individual y colectivo”.